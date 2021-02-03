Российского священника отдали под суд за спаивание и растление мальчиков

Следователи направили в суд уголовное дело 41-летнего настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о иеромонахе Клименте (Кораблеве), в отношении которого было принято решение о запрете в священнослужении со 2 мая 2020 года на время ведения следствия, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Он был арестован за растление трех мальчиков, которые подверглись насилию в 2019 году. Одного из них священник систематически спаивал.

Фигуранту дела инкриминировано совершение трех эпизодов преступлений по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего»), а также 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции»), пояснил представитель оренбургского управления СКР Радик Галимов.

Следствием установлено, что в период с января 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкоголя.