Российским экс-полицейским отменили приговор за групповое изнасилование в машине

На Урале троим бывшим полицейским отменен приговор по делу о групповом изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана в служебной машине. Об этом со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы, решение Ленинского районного суда Екатеринбурга было отменено по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов и самих осужденных. Теперь дело бывших полицейских направлено на новое рассмотрение иным составом суда.

30 июня сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения трем сотрудникам полиции, обвиняемым в групповом изнасиловании 22-летней девушки — об этом заявил адвокат потерпевшей. По его словам, полицейским запретили общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей.

Защитник выразил опасение, что, оказавшись на свободе, обвиняемые будут оказывать на его подзащитную психологическое давление — адвокат одного из подсудимых уже угрожала девушке высылкой из страны из-за отсутствия регистрации. Адвокат также отметил, что защитники полицейских пытаются переквалифицировать дело, утверждая, что потерпевшая оказывала интимные услуги и секс был по обоюдному согласию.

По версии следствия, вечером 18 августа 2019 года полицейские задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где и совершили преступление. Полицейских уволили со службы. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Всего к ответственности были привлечены 17 сотрудников городского гарнизона, в том числе непосредственные руководители подозреваемых.