Совратившего семь российских школьниц педофила отправили в колонию

В Твери к 16 годам колонии особого режима приговорили 60-летнего педофила совратившего семь российских школьниц в возрасте от 12 до 14 лет. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 4 апреля 2019 года в течении суток подозреваемый надругался над малолетними девочками на территории Твери, совершая с ними действия сексуального характера. Сыщикам удалось задержать педофила по горячим следам. Выяснилось, что от его действий пострадали семь школьниц.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста») и 135 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). Ранее мужчина уже был осужден и отбывал наказание за аналогичное преступление.

8 декабря сообщалось, что Нагатинский районный суд Москвы приговорил Сергея Егорова к 24 годам колонии за совращение детей. Мужчина знакомился с детьми, у которых были психические расстройства, звал их к себе и вступал с ними в интимную связь.