Суд вынес приговор совратившему психически больных детей педофилу

Нагатинский районный суд Москвы приговорил Сергея Егорова к 24 годам колонии за совращение детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Россиянина признали виновным по статьям 132 УК РФ («Мужеложство и иные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении несовершеннолетнего»), 134 УК РФ («Мужеложство с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста») и 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста»).

Установлено, что с декабря 2016-го по июнь 2018 года Егоров знакомился с детьми, у которых были психические расстройства, звал их к себе и вступал с ними в интимную связь. За это время педофил совратил девятерых мальчиков.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, дети шли к Егорову добровольно — за это он платил им деньги или угощал сладостями.

По словам представителя московского управления Следственного комитета России Юлии Ивановой, преступника задержали в 2018 году после обращения в полицию матери одного из детей. В ведомстве отметили, что педофил уже был судим за аналогичные преступления. При этом в 2012 году, выйдя из колонии, он изменил фамилию и отчество.

По данным источника «Ленты.ру», ранее осужденного звали Сергей Лебедев. С этим именем связано громкое дело 1998-2002 годов. Россиянин руководил секцией карате одной из школ Южного округа Москвы и организовал на своей даче детский лагерь, где совратил шестерых мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет.