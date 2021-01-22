Появилось фото найденной во рту у Тесака предсмертной записки

В сети появилась фотография найденной во рту у националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, третьей предсмертной записки. Ее на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал адвокат Алексей Михальчик.

По информации юриста, демонстрируемая им записка была обнаружена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Согласно тексту, Тесак не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана. Он сожалеет, что оговорил себя и двух знакомых, добавив, что настоящие убийцы мужчин ему не известны.

В конце записки он добавляет, что за все свои преступления приговорил себя сам и ждать приговора суда не хочет.

15 января сообщалось, что появилась еще одна записка, якобы написанная националистом Марцинкевичем незадолго до смерти. В ней националист рассказал о допросе в Красноярске, в ходе которого он признал участие в убийствах. «Шансов доказать, что это не я, не было», — написал он. По его словам, показания на него самого дал националист Сергей Маршаков.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, Тесак покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что Тесак опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.