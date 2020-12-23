ФСБ рассказала о расчлененных сторонниками националиста Тесака жертвах

Сторонники националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, жестоко убили и расчленили двоих человек, а затем подбросили части тел в общественные места. Об этом в среду, 23 декабря, со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, преступники преследовали цель продемонстрировать расправы над жертвами и использовать их как инструмент давления на власти, вынуждая их изменить миграционную политику. После жестоких убийств экстремисты рассылали провокационные письма в госорганы.

Ранее 23 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали шестерых соучастников националиста Тесака. Совместная спецоперация спецслужбы и Следственного комитета России (СКР) прошла в Москве, Тюмени и Сочи. Подозреваемые были участниками неонацистской группировки, которая с 2002 по 2004 год совершила убийства граждан Центральной Азии.

Среди задержанных бывший главарь банды Семен Токмаков: он оказал силовикам вооруженное сопротивление, но его действия были пресечены. Следствие подозревает Токмакова по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о расправах над уроженцем Дагестана и мигрантом из Средней Азии в 2007 году.

Токмаков получил широкую известность в кругах националистов после избиения 2 мая 1998 года чернокожего пехотинца армии США и сопровождавшей его переводчицы возле торгового центра (ТЦ) «Горбушка» в Москве. За это преступление он получил три года колонии.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии Тесак покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что Тесак опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.