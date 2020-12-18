Отец Тесака захотел посмертного суда над сыном по делу о двойном убийстве

Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесака) настаивает на посмертном суде над сыном по делу о двойном убийстве, чтобы доказать его невиновность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сергей Марцинкевич отказался от закрытия дела против сына в связи с его смертью. Отец захотел воспользоваться своим правом, который подтвердил в 2011 году Конституционный суд России, разрешив родственникам умерших добиваться суда над ними и настаивать на невиновности.

Прекращение уголовного дела в связи со смертью обвиняемого является нереабилитирующим основанием.

В Следственном комитете России (СКР) считают, что Тесак причастен к казни в 2007 году уроженца Дагестана Шамиля Удаманова и выходца из Средней Азии, чья личность не установлена до сих пор. По версии следствия, убийства были совершены Марцинкевичем вместе с ультраправыми активистами Сергеем Маршаковым и Максимом Аристарховым, пояснил ТАСС адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи Марцинкевича.

Аристархов и Маршаков недавно были этапированы в Москву для проведения следственных действий. Следствие полагает, что Марцинкевич дал по этому делу показания и даже признал вину, указал адвокат.

Маршаков был приговорен к 18 годам колонии за то, что тяжело ранил сотрудника ФСБ, участвовавшего в обыске в его квартире. Аристархов же получил тюремный срок за ограбление таксиста.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии он покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.