Стало известно о еще одной записке Тесака

Появилась еще одна записка, якобы написанная националистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, незадолго до смерти. О ее содержимом стало известно Telegram-каналу Baza.

В письме Марцинкевич рассказывает о допросе в Красноярске, в ходе которого он признал участие в убийствах. «Шансов доказать, что это не я, не было», — написал он. По его словам, показания на него самого дал националист Сергей Маршаков. Кроме того, Тесак дал показания на своих соратников и подтвердил причастность к одному из преступлений Сергея Коротких (Малюты) и Максима Макиенко (Дантист).

Марцинкевич предупреждает своих соратников о том, что они могут в ближайшее время быть задержаны и советует им бежать из страны. «Продержаться я не смог. Прошу меня простить», — говорится в письме. В конце Тесак предполагает, что его соратники могут получить по 20-25 лет тюрьмы.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии Тесак покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что Тесак опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид.

Позже адвокат националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Алексей Михальчик сообщил о еще одной найденной предсмертной записке. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил.