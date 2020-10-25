Появились подробности потасовки 300 человек из-за проводов в российскую армию

Крупной потасовке с участием 300 человек в районе деревни Тимонино (Дергачевский район Саратовской области), которая произошла накануне, предшествовал инцидент около военкомата в районном центре — поселке Дергачи. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает региональное информационное агентство (ИА) «Взгляд-инфо».

По данным источника ИА, 19 октября у военкомата в Дергачево произошла драка во время проводов местного жителя в армию. Представители проживающей в районе курдской диаспоры якобы избили выходца из Казахстана. Несколько дней спустя конфликт получил продолжение уже в районе деревни Тимонино.

Ранее видео конфликта с участием 300 человек в районе Тимонино опубликовал Telegram-канал Baza.

Как рассказали местные жители, оппоненты (примерно по 150 человек с каждой стороны) расположились по разные стороны дороги и стали забрасывать друг друга палками, камнями и бутылками. Прибывшим на место полицейским удалось не допустить массовой драки и убедить противников разойтись.

В региональном управлении МВД России сообщили РЕН ТВ, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.