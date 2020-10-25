Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео

В районе деревни Тимонино (Дергачевский район Саратовской области) произошла крупная потасовка: конфликт с участием 300 человек, по предварительным данным, разгорелся из-за проводов в армию. Видео инцидента публикует Telegram-канал Baza.

Как рассказали местные жители, оппоненты (примерно по 150 человек с каждой стороны) расположились по разные стороны дороги и стали забрасывать друг друга палками, камнями и бутылками. Прибывшим на место полицейским удалось не допустить массовой драки и убедить противников разойтись.

В региональном управлении МВД России сообщили РЕН ТВ, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.