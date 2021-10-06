Суд арестовал участника избиения 25-летнего парня в московском метро

В Москве арестован один из россиян, избивших 25-летнего парня в вагоне метро. Об этом в среду, 6 октября, в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 22-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. 4 октября в 18:50 он с двумя друзьями из хулиганских побуждений избил 25-летнего пассажира в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская», в результате чего пострадавший был госпитализирован.

Следственное управление полиции на Московском метрополитене возбудило уголовное дело и предъявило обвинение трем задержанным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. В отношении двух соучастников следствие также ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает РЕН ТВ, потерпевшего избили после того, как он заступился за девушку, которая сделала обвиняемым замечание за хулиганское поведение и нецензурную брань и подверглась атаке с их стороны.

Инцидент приобрел широкую огласку после публикации ролика, на котором видно, как несколько мужчин бьют парня в вагоне столичной подземки. После того как он падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших со всей силы бьет его ногой в голову.