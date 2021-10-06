Девушка избитого тремя дагестанцами в метро Москвы рассказала о его состоянии

Избитый дагестанцами в метро Ковалев пробудет в больнице 10 дней, заявила его девушка

Девушка избитого тремя дагестанцами в московском метро Романа Ковалева Анна Ульфан рассказала о его состоянии. Ее слова приводит Telegram-канал RT.

Сразу после избиения Роман позвонил Анне. Сейчас он находится в больнице с переломом носа и кости под глазом, россиянина госпитализировали на 7-10 дней. Ковалев уже написал заявление в полицию.

«Они начали на девушку наезжать, оскорблять ее. Он заступился за нее. (...) Друг дагестанца со стороны ударил его», — подтвердила причину избиения россиянина дагестанцами девушка.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы трое приезжих на заработки молодых людей избили россиянина, который вступился за девушку. Инцидент произошел 4 октября на станции «Первомайская». Ролик с избиением появился в сети. В нем трое мужчин ногами жестоко избивают лежащего на полу 25-летнего потерпевшего. Кроме того, злоумышленники угрожали людям, которые пытались их остановить. Позднее стало известно об аресте одного из участников нападения. Двое других задержаны.

