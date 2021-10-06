Избитый в Москве тремя дагестанцами пассажир метро рассказал о нападении

Избитый тремя дагестанцами пассажир метро: они начали наезжать на девушку, а я заступился

Мужчина, которого в московском метро избили трое дагестанцев, рассказал в интервью подробности нападения. Его слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

Мужчина рассказал, что во время поездки в метро трое дагестанцев начали себя вести по-хамски. Им сделала замечание девушка, стоявшая рядом.

«Они начали на нее наезжать, а я заступился. И они забили меня там», — сказал пострадавший пассажир.

Сейчас он находится в медучреждении. У мужчины сломаны нос и кость под глазом.

Инцидент произошел 4 октября на станции метро «Первомайская». На опубликованном ролике видно, как лежащего на полу вагона пассажира избивают ногам трое мужчин. Позднее стало известно об аресте одного из участников нападения. Двое других задержаны.