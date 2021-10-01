Россиян призвали жаловаться на соседство с мигрантами-нелегалами

В МВД России указали на проблему с заселением рабочих мигрантов в «резиновые» квартиры

Участковый полицейский Москвы указал на распространение проблемы с иностранными работниками-нелегалами. Одним из самых популярных способов узаконить пребывание в России у мигрантов стала прописка в чужом жилье, приводят «Известия» слова сотрудника МВД.

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Выявить фиктивную регистрацию по месту пребывания приезжих зачастую удается по жалобам соседей с так называемыми «резиновыми» квартирами. Россиян призывают сообщать о подобных фактах незаконного заселения в помещения сотрудникам полиции в отделы по вопросам миграции.

«Как правило, жилища оформляют на социально неблагополучных граждан — алкоголиков, наркоманов. Они за это получают небольшое вознаграждение, а на их адрес ежедневно регистрируются иностранцы, но никто там фактически не проживает», — пояснил полицейский.

По словам участкового, проблема образования нелегальных общежитий из обычных квартир в том, что арендодатели отказываются ставить жильца на учет, даже если мигрант на то согласен. «Собственники квартир не хотят платить за иностранца повышенную коммуналку, налоги с доходов от сдачи жилплощади», — добавил сотрудник МВД.

Ранее в Главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что на сентябрь 2021 года в стране пребывало около семи миллионов иностранцев. Число нелегальных мигрантов, по данным полиции, «незначительное». При этом количество преступлений, совершенных иностранными гражданами выросло с 2020 года почти на шесть процентов.