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Описан новый порядок работы с мигрантами

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Граждане иностранных государств стоят в очереди в центральное отделение УФМС РФ по Москве за получением разрешения для легального пребывания в России
Граждане иностранных государств стоят в очереди в центральное отделение УФМС РФ по Москве за получением разрешения для легального пребывания в России
Фото: Максим Блинов / РИА

С середины марта в России ввели новый порядок работы с трудовыми мигрантами. Об этом со ссылкой на источник в Минтруда сообщают «Известия».

Ключевое изменение — заявительный порядок привлечения иностранных работников. Теперь приглашать трудовых мигрантов из-за границы можно будет только под определенный запрос, для конкретного проекта.

Также стали строже требования к тем компаниям, которые собираются нанять иностранных работников: теперь для этого необходимо иметь штат сотрудников от 250 человек и годовой доход свыше 2 миллиардов рублей.

Все это, считают в профильном министерстве, позволит обелить трудовой рынок и добиться того, чтобы гастарбайтеров привлекали исходя из реальной потребности в их рабочей силе — то есть сделать так, чтобы российские граждане не конкурировали с ними за рабочие места.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что число иностранных рабочих в России в последний год сильно сократилось и в настоящее время их недостаточно для прорывов в развитии экономики. Таким образом он ответил на вопрос, не замечают ли в Кремле рост недовольства россиян приезжими.

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