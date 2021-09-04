Проживающих не по прописке россиян предупредили о штрафах

Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» предупредила проживающих не по месту прописки россиян о штрафах.

Временная регистрация необходима, если гражданин намерен более 90 дней жить в ином месте или регионе, объяснила юрист. По ее словам, противники регистрации ссылаются на Конституцию РФ, где прописано право россиян на свободу передвижения, однако регистрация необходима для территориальной привязки человека к адресу, куда направляется документация от госорганов, в том числе судов. Адрес регистрации необходим также органам воинского и налогового учета, пенсионного обеспечения, социальных учреждений.

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При этом, подчеркнула юрист, административная ответственность за нарушение правил регистрации предусмотрена также и для собственников жилых помещений, своевременно не сообщивших и не поставивших арендаторов на временный учет. Гражданам грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) — от двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 250 до 750 тысяч рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше: от трех до пяти тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физлиц) — от пяти до семи тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 800 тысяч рублей.

Кудерко добавила, что избежать штрафа можно в случае, если человек временное проживает в границах населенного пункта, в котором у него есть постоянная регистрация, а также если временно проживает с родственниками или в их жилом помещении. Адвокат подчеркнула, что гражданские супруги не является родственниками, поэтому временная регистрация для них обязательна.

Ранее юрист Мария Железнова разъяснила россиянам правила прописки родственников в ипотечных квартирах. По словам эксперта, бывают ситуации, когда банки препятствуют регистрации в залоговой квартире людей, не являющихся заемщиками. Но по закону физическое лицо (залогодатель, то есть заемщик) вправе использовать квартиру по своему усмотрению. Таким образом, в ипотечном жилье может прописаться как сам собственник, так и его дети и близкие родственники, пояснила юрист. Уведомлять банк при этом необязательно.