Женщина превратила свой дом в декорации кино 1950-х

Жительница Феникса (штат Аризона, США) превратила старый дом в жилище, оформленное в стиле 1950-х годов, и каждую комнату обставила антиквариатом. Необычный объект недвижимости заинтересовал даже представителей киноиндустрии в качестве декораций для съемок исторического кино. Деталями поделилось издание Daily Mirror.

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На преображение дома 25-летняя Рошель Анвик (Rochelle Anvik) и ее 30-летний муж Мэтт Анвик (Matt Anvik) потратили 36 тысяч фунтов стерлингов (49,9 тысячи долларов, или 3,6 миллиона рублей). Зато теперь любой, кто попадет на участок, сможет прочувствовать атмосферу быта американцев середины прошлого века. Снаружи дом выкрашен в ярко-бирюзовый цвет, перед входом на лужайке расставлены фигурки фламинго, а у гаража припаркован голубой Dodge Royal Lancer 1955 года выпуска.

Молодая женщина часто посещала антикварные магазины, чтобы сделать из дома старинную «сокровищницу». Помимо классической мебели середины XX века, Рошель обустроила уголок с коктейль-баром из бамбука. В одной из комнат можно встретить копию сауны Элвиса Пресли. Девушка сдает дом в аренду кинематографистам для съемок.

«Когда я и мой муж нашли дом в 2018 году, он был в ужасном состоянии. Здание построили в 1957 году, потом переделали в 1970-х, но оригинальная архитектура все же сохранилась. Первым старым предметом, который у нас появился, стал телевизор. Мы заменили в нем старый экран на плоский. Многие вещи действительно редки. Здорово видеть, каким себе представляли будущее люди, жившие в эпоху космической гонки. Все было так красочно. Даже покрой женских платьев был стильным и элегантным. Мне очень нравится та мода», — поделилась Рошель.

Летом 2021 года старинный облик в стиле советского конструктивизма начала XX века вернули московскому зданию на Гоголевском бульваре. Необычная постройка 1930-х годов являлась частью дома-коммуны и использовалась в качестве клуба жильцов, большинство из которых были деятелями культуры. В помещениях люди ели, стирали вещи, тем самым освобождая лишнее пространство под бытовые нужды в своих квартирах.