Американцы целиком перевезли дом

В американском городе Абингдон штата Вирджиния старинный дом перевезли с одного место на другое. Постройку целиком погрузили на специальную платформу, сообщает Daily Mail.

Дом располагался на улице Пекан-стрит. 9 июня постройку, не разбирая на части, погрузили на платформу с колесами и перевезли на 60 метров на улицу Парк-стрит. Для проведения работ из Пенсильвании вызвали сотрудников компании, которая занимается подобными случаями. За процессом наблюдали местные жители.

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Переезд дома был связан с планами собственника разрушить строение, так как траты на его содержание были большими. На его месте планировали возвести павильон для пикников. Однако члены исторического общества округа Вашингтон в штате создали петицию и призвали власти сохранить объект. Они назвали его «одной из 30 старейших построек в Абингдоне».

«На карту поставлено нечто большее, чем снос одной исторической постройки. Если подобные здания сносят, то это свидетельствует об утрате культурной самобытности, утрате архитектурной эстетической красоты Абингдона и отсутствии важности сохранения истории», — говорилось в петиции.

На ситуацию обратил внимание местный предприниматель Дэвид Далтон (David Dalton). Он вместе с членами общества пожертвовал средства на перевозку объекта. Процедура обошлась в 55 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей). На данный момент Далтон не знает, как будет использовать дом в будущем. Он планирует установить его на высоком фундаменте и придать величественный вид.

Согласно петиции, дом построил мебельщик по имени Хайрем Дули (Hiram Dooley) в 1849 году. Позже его владельцем стал доктор Эдвард Макдональд Кэмпбелл (Edward McDonald Campbell). Объект считается одной из немногих построек в Абингдоне, которые были возведены до Гражданской войны и сохранились до сегодняшних дней.