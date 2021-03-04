Супруги разломали многовековой особняк и попали под суд

Супруги из британского города Рединга, графства Беркшир, попали под суд после того, как купили многовековой особняк и разломали его. Королевский суд оштрафовал пару на несколько десятков тысяч фунтов стерлингов. О проведении строительных работ местным властям рассказал сосед семьи, сообщает Daily Mail.

Супруги Лерой и Венди Бангс приобрели дом XVI века в марте 2017 года за 3,5 миллиона фунтов стерлингов (более 360 миллионов рублей). Вскоре они начали ремонт, во время которого демонтировали старинные окна, заменив их на современное органическое стекло, а также убрали одну из дымовых труб, прорубили новые отверстия в стенах, расширили дверной проем и изменили уровень крыши.

Материалы по теме Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них?

Через несколько месяцев о масштабном ремонте на участке экспертам, занимающимся сохранением исторического наследия, сообщил сосед семьи. Во владения пары пришла комиссия и попросила прекратить работы. Однако заявления были проигнорированы. В итоге в отношении собственников возбудили уголовное дело. Специалисты подтвердили, что здание относится к объектам культурного наследия страны.

Во время разбирательства представители местной администрации заявили в суде, что, покупая особняк, новые владельцы знали о его особом статусе и начали перепланировку, не одобрив проект в соответствующей инстанции. Один из них назвал произошедшее «вопиющим нарушением правил». По словам адвоката, пара удалила часть балок из-за их плохого состояния. Однако сторона обвинения отметила, что ремонт привел к «потере исторической ткани собственности» и серьезно изменил ее архитектуру.

В итоге судья посчитала ремонт дома не умышленной попыткой повредить историческую собственность, а желанием супругов создать на участке дом своей мечты. Она обязала семейную пару выплатить почти 60 тысяч фунтов стерлингов (более шести миллионов рублей). Сумма штрафа могла бы быть больше, если бы особняк не являлся частной собственностью.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru