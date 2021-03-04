Соседи разругались из-за надувного замка для дискотеки

Жители шотландского города Баки разругались с соседями после того, как те установили во дворе надувной замок для дискотеки и высокую горку для детей. Владельцы участков пожаловались на шумные встречи подростков. Об этом сообщает The Sun.

Конфликт случился после того, как Крейг Бэйли и Элисон Колдер во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса придумали развлечение для своих детей. На надувные объекты пара потратила три тысячи фунтов стерлингов (более 300 тысяч рублей). В итоге на участке появился огромный купол, внутри которого можно устраивать дискотеки, и высокая горка.

Соседи семьи не оценили идею и оказались недовольны тем, что дети стали веселиться под музыку и в ночное время. Некоторые собственники рассказали, что подростки шумят настолько громко, что звук заглушает работающий телевизор и не дает уснуть. Они также выразили надежду, что местные власти смогут повлиять на ситуацию.

По данным издания, проблема с развлечениями детей появилась еще в 2020 году, когда Бэйли взял на некоторое время надувной замок у своего знакомого. Тогда полицейские и представители местной администрации регулярно контролировали происходящее на участке. На данный момент в полиции подтвердили, что получили от жителей жалобы. Они уведомили пару о необходимости выключать музыку в семь часов вечера.

В октябре 2020 года житель пригорода Буффало в штате Нью-Йорк напугал соседей гигантским надувным пауком, которым украсил свой дом перед Хэллоуином. Однако пользователи сети похвалили задумку владельца и назвали его «настоящим художником». Некоторые участники обсуждения стали узнавать адрес, чтобы увидеть инсталляцию вживую.

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