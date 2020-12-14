Британцы пожаловались в полицию на превративших дом в Диснейленд геев

Британцы пожаловались на супругов Дэна и Марка Экстансов из английского графства Сомерсет, которые в очередной раз перед Рождеством украсили свой дом и превратили его в Диснейленд. Таким способом гей-пара хотела собрать деньги на благотворительность. Активисты сделали публикацию в сообществе Tintinhull Christmas Lights Display в Facebook и объяснили, что полиция потребовала выключить гирлянды с целью соблюдения социальной дистанции.

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В тексте публикации супруги отметили, что не знают, кто позвонил в правоохранительные органы и пожаловался на праздничное убранство. По словам Экстансов, причиной для жалобы стало то, что участники благотворительной акции приходили посмотреть на украшенный дом и не соблюдали социальную дистанцию. Вскоре в ведомстве подтвердили, что их вызвали именно по этому поводу. Пара заверила, что не будет нарушать запрет и включать огни до тех пор, пока посетители не почувствуют себя в безопасности.

Пользователи сети поддержали организаторов акции в комментариях под постом. Многие отметили, что владельцы дома не виноваты, что горожане не соблюдают правила, когда находятся в общественных местах. Другие подчеркнули, что от такого решения больше всего пострадают больные люди, для которых Экстансы собирали деньги. Однако некоторые подписчики оценили поступок и посоветовали супругам организовать посещение в определенные временные интервалы, чтобы около дома не скапливалось много людей.

Гей-пара превращает свой дом в замок с 2017 года. В декабре 2020-го она открыла благотворительную выставку, потратив на освещение и декорации более 20 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей). Вечером супруги включали иллюминацию, на которую приезжало посмотреть большое количество людей. Оказалось, что мужчины собирают деньги для больных после того, как у одного из них в 2008 году диагностировали рак яичек. В 2020-м до запрета полиции супругам удалось собрать для организаций здравоохранения 40 тысяч фунтов стерлингов (на тот момент почти четыре миллиона рублей).

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