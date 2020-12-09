Гей-пара превратила свой дом в Диснейленд и устроила благотворительную выставку

Гей-пара из Сомерсета (Великобритания) с 2017 года превращает свой дом накануне Рождества в сказочный зимний замок. В нем устраивают выставку, а вырученные деньги супруги отдают на благотворительность. Об этом пишет Metro.

Дэн и Марк Экстанс за все время суммарно потратили более 20 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) на освещение и декорации для праздничного дворца. Над выставкой 2020-го они начали работать еще в октябре. «Если мы не можем попасть в Диснейленд, мы можем создать его дома», — заявила пара.

Посетители называют замок удивительным и говорят, что выставка «скрашивает день каждого». Вечерами, когда включают иллюминацию, к Экстансам приезжают толпы людей. Поэтому паре даже пришлось напоминать посетителям о внимательности, поскольку дом стоит на главной дороге с оживленным движением.

Собранные деньги Экстансы отдают на благотворительность. Эта традиция началась в 2008 году, когда Дэну диагностировали рак яичек. Мужчина пять лет боролся с болезнью в онкологическом центре. В этом году супругам уже удалось собрать более 40 тысяч фунтов стерлингов (почти четыре миллиона рублей). Их пожертвуют Национальной службе здравоохранения, местной санитарной авиации и другим организациям.

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