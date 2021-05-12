За дом Марии Кюри заплатят миллион долларов

Загородный дом Марии Кюри во Франции решила выкупить Польша. Родина легендарной женщины-химика готова заплатить за недвижимость почти миллион долларов, сообщает агентство Associated Press.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий поручил правительству выкупить дом 1890 года постройки на окраине Парижа в Сен-Реми-ле-Шеврез, в котором уроженка Польши Мария Склодовская-Кюри и ее супруг Пьер Кюри проводили каникулы и выходные с 1904 по 1906 год.

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Излюбленное учеными каменное и кирпичное здание площадью более 120 тысяч квадратных метров оценили в 790 тысяч евро (950 тысяч долларов). В нем сохранились некоторые детали интерьера – камин, обои времен Кюри. Стоимость ремонта предварительно оценили в 200 тысяч евро (240 тысяч долларов).

«Однажды в апреле 1906 года Пьер возвращался в Париж на академическое собрание и его сбила телег с лошадьми. После этой аварии Мария Кюри время от времени возвращалась сюда с дочерьми, а потом перестала приезжать», – рассказал глава агентства недвижимости Даниэль Казу-Мингот. Риелтор добавил, чтобы привести эту недвижимость в порядок, нужна «любовь с первого взгляда и уважение к ее истории».

Некоторые политики в соцсетях раскритиковали решение премьера, упрекнув его в неразумной трате денег на недвижимость, в которой Мария Кюри прожила совсем мало. В свою очередь, правительство Польши пояснило план на покупку дома желанием сохранить значимые для страны исторические места.

Мария Склодовская-Кюри родилась в Варшаве в 1867 году. Она стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии, всего за жизнь Кюри удостоилась двух Нобелевских премий – по химии и физике. Наиболее известен в мире ее совместный с мужем вклад в исследования радиоактивности.