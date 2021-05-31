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Франция отправит в США новую статую Свободы

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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Власти Франции отправят в американский Нью-Йорк новую статую Свободы. Подарок будет символизировать исторические связи между двумя странами, сообщает газета Le Journal du Dimanche.

Монумент высотой 2,83 метра отправят из Франции 7 июня. В День независимости США, который празднуется 4 июля, статуя прибудет в Нью-Йорк. Через десять дней памятник перевезут на постоянное место — в сад французского посольства в Вашингтоне, где он простоит в течение 10 лет.

Идея подарка появилась в июле 2019 года, однако реализацию пришлось отложить из-за пандемии-коронавируса. По словам посла Франции в США Филиппа Этьена (Philippe Etienne), монумент станет «двойным символом, означающим свободу, но также и приветствие». Таким способом французские власти хотят показать, что верны дружбе между странами, берущей начало в их общей истории.

Первую статую Свободы Франция подарила США в XIX веке, приурочив событие ко Всемирной выставке и столетию американской декларации независимости. Жест символизировал дружественные отношения между странами. Сегодня монумент высотой 93 метра находится в Верхней Нью-Йоркской бухте почти в трех километрах от Манхэттена. Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одной из главных достопримечательностей США.

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