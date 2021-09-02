В Перми выставили на продажу «исполняющую мечты» квартиру

В Пермском крае появилось необычное объявление о продаже двухкомнатной квартиры за десятки миллионов рублей. Недвижимость, по словам собственника, заряжена на успех и помогает исполнять мечты. Подробности об объекте опубликованы на сайте Avito.

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Выставленное на продажу жилье находится на третьем этаже пятиэтажки 1970 года постройки в Индустриальном районе Перми на улице Танкистов, 39. Несмотря на ничем не примечательный ремонт в помещениях общей площадью в 44 квадратных метра, хозяин недвижимости готов пойти на сделку лишь за 55 миллионов рублей.

«Хорошая карма для вашей жизни. В квартире жил актер театра и кино, чемпион мира, который также проживал в Израиле. Квартира заряжена на успех со святой земли. Исполняются все желания и мечты», — указано в объявлении.

Собственник просит не беспокоить его тех, кто не готов на покупку квартиры по предложенной цене. Журналисты Ura.ru выяснили, что чемпионом мира (по пауэрлифтингу) является сам хозяин жилья по имени Сергей. Мужчина уверен, что именно квартира помогла ему исполнить детские мечты, а теперь готов передать «эстафету» новому обладателю жилплощади.

В конце июля в Новосибирске за 45 миллионов рублей выставили на продажу элитную пятикомнатную двухуровневую квартиру с кроватью-троном. Стены в ванной комнате жилья на 174,6 «квадратов» отделаны натуральным ониксом, а в гостиной есть камин для приготовления шашлыка.