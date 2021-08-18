В Москве недосчитались квартир для богатых

В Москве зафиксирован дефицит элитного строящегося жилья: во втором квартале 2021-го объем предложения в этом сегменте сократился более чем на 40 процентов (в годовом исчислении), пишет «Коммерсантъ». При этом спрос на дорогую недвижимость остается высоким.

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Как рассказали изданию участники рынка, всего во втором квартале на первичном рынке элитного жилья в Москве продавалось 1,15 тысячи квартир и апартаментов — на 42 процента меньше, чем в тот же период 2020-го. Эксперты не досчитались квартир для богатых из-за резкого снижения активности застройщиков, работающих на рынке элитного жилья: в первой половине 2021-го продажи начались только в одном новом проекте.

Низкую активность девелоперов специалисты объясняют дефицитом участков под застройку: для проектов клубных домов в настоящее время можно найти только исторические здания под реставрацию, где застройщик должен будет полностью восстановить фасад. Это сложнее и дороже, чем строить с нуля.

Из-за нехватки дорогих квартир застройщики начали вести закрытые продажи. Посчитать их объем невозможно. Кроме того, дефицит предложения выступает драйвером роста цен — к концу года они могут увеличиться на 20 процентов, полагают участники рынка.

Ранее аналитики ЦИАН нашли в столице десять адресов с предложениями съемного жилья по ставкам от двух миллионов рублей в месяц (без учета особняков и таунхаусов). Шесть из них территориально относятся к Хамовникам. В остальных районах дома с подобными лотами единичны. Рекордно дорогой для арендаторов оказалась квартира в Коробейниковом переулке, ее сдают за 7,4 миллиона рублей в месяц.