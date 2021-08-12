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Аксенов рассказал о предназначении элитной квартиры Зеленского в Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Сергей Аксенов объяснил, зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому квартира в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о предназначении элитной квартиры, которой владеет жена президента Украины Владимира Зеленского Елена, на полуострове. Об этом он сообщил во время прямой линии на телеканале «Крым 24». Его слова передает РИА Новости.

Глава республики объяснил, что украинский лидер может попросить убежище в Крыму в случае обострения внутриполитической ситуации у себя в стране. Именно для этого, считает политик, Зеленскому необходима жилплощадь на полуострове.

«Но мы его выдадим без сомнений», — подчеркнул Аксенов.

Ранее охранник ТСЖ рассказал, что жена Зеленского до сих пор владеет недвижимостью в Крыму. По его словам, жилье принадлежит семье президента, однако он с супругой не приезжает в свою квартиру.

В феврале Аксенов заявил, что оплата коммунальных услуг за данную жилплощадь производится владельцем регулярно. На вопрос о том, обладают ли Зеленский и его супруга преимуществом для получения гражданства России «как владельцы недвижимости в Крыму», Аксенов ответил, что вряд ли.

Елена Зеленская купила квартиру в элитном жилом комплексе «Император» у предпринимателя Александра Буряка в 2013 году. Она досталась ей с большой скидкой — примерно в половину рыночной стоимости. За недвижимость Зеленская заплатила 163,9 тысячи долларов (10,6 миллиона рублей), стоимость одного квадратного метра составила 1,3 тысячи долларов.

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