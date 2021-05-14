Раскрыты подробности о квартире жены Зеленского в Крыму

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена до сих пор владеет квартирой в Крыму. Такие подробности раскрыл охранник ТСЖ в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, жилье до сих пор принадлежит семье президента, однако он с супругой не приезжают в свой дом, но квартиру не продали, она принадлежит семье. Это же подтвердил и председатель ТСЖ в телефонном разговоре. Он отметил, что собственник не менялся, коммуналку до сих оплачивают.

В феврале глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость жены президента Украины Владимира Зеленского Елены на полуострове производится владельцем регулярно. На вопрос о том, обладают ли Зеленский и его супруга преимуществом для получения гражданства России «как владельцы недвижимости в Крыму», Аксенов ответил, что вряд ли.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила квартиру в элитном жилом комплексе в Крыму у предпринимателя Александра Буряка. Квартира в жилом комплексе «Император» досталась Зеленской с большой скидкой — примерно в половину рыночной стоимости. За недвижимость она заплатила 163,9 тысячи долларов (10,6 миллиона рублей), стоимость одного квадратного метра составила 1,3 тысячи долларов.