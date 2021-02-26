Жену Зеленского уличили в оплате коммунальных услуг за недвижимость в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость жены президента Украины Владимира Зеленского Елены на полуострове производится владельцем регулярно. Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит "оккупантам" в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», – сказал Аксенов.

На вопрос о том, обладают ли Зеленский и его супруга преимуществом для получения гражданства России «как владельцы недвижимости в Крыму», Аксенов ответил, что вряд ли. «Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину). Обратиться может, да», — заключил Аксенов.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в 2013 году купила квартиру в элитном жилом комплексе в Крыму у предпринимателя Александра Буряка. Квартира в жилом комплексе «Император» досталась Зеленской с большой скидкой — примерно в половину рыночной стоимости. За недвижимость она заплатила 163,9 тысячи долларов (10,6 миллиона рублей), стоимость одного квадратного метра составила 1,3 тысячи долларов.

26 февраля Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международного саммита в рамках «Крымской платформы», направленной на возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. В своей речи Зеленский заявил, что речь идет о мерах, «направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Киев, страны ЕС и США не признают результаты голосования, считая эту территорию оккупированной. Москва говорит о голословности обвинений.