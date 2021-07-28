Здание в Москве «вернули» в 1930 год

Московскому зданию на Гоголевском бульваре, 8, которое носит статус памятника культурного наследия региона, вернули старый облик клуба-столовой. Один из трех корпусов дома теперь выглядит так же, как в далеком 1930-м, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия города на портале mos.ru.

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Клуб-столовая в центре столицы считается памятником конструктивизма начала XX века. Здание стало экспериментальным проектом и частью дома-коммуны, включающего два жилых корпуса рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Показательное строительство».

По задумке архитекторов, в клубе-столовой жильцы, большинство из которых были деятелями искусств, должны были проводить досуг, питаться, стирать вещи и общаться с соседями. В здании давали концерты, там же работала библиотека, детский сад, балетная студия, прачечная. В послевоенные годы корпус сильно перестроили.

«Работы по реставрации фасадов клуба-столовой завершены: им возвращен первоначальный серый цвет, задуманный архитекторами, воссоздано характерное ленточное остекление. До конца года восстановят исторические интерьеры. Специалисты вернут первоначальный вид покрытиям стен и потолков», — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Реставраторы в работе руководствовались архивными снимками и трехмерными эскизами здания из книги архитектора Моисея Гинзбурга «Жилище». В последние годы в бывшем клубе-столовой сменяют друг друга различные коммерческие структуры. Изменится ли назначение исторического здания, когда реставрация полностью завершится, пока неизвестно.

При восстановлении усадьбы в Крекшине в 37 километрах от Москвы в 2017 году специалисты выяснили, что здание является точной копией старинного особняка недалеко от Лондона в Великобритании. Кроме того, в стенах дома обнаружили клад с монетами. Первым владельцем усадьбы был Петр Крекшин, который служил во флоте при Петре Первом.