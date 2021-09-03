Квартиру из фильма «Дьявол носит Prada» сдали в рекордные сроки

В Нью-Йорке за три дня нашли арендатора для квартиры из фильма «Дьявол носит Prada»

В Нью-Йорке в рекордные сроки нашелся арендатор для квартиры из фильма «Дьявол носит Prada» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях. Объект сдали спустя три дня после публикации объявления, сообщает New York Post.

Квартиросъемщик будет каждый месяц отдавать за жилье 25 тысяч долларов (более 1,8 миллиона рублей). Апартаменты в стиле лофт использовались в качестве в локации в фильме — там героиня Хэтэуэй Андреа Сакс впервые встречает писателя Кристиана Томпсона, которого играл Саймон Бейкер.

Апартаменты площадью почти 372 квадратных метра находятся в районе Трайбека в доме 1882 года постройки. Они вмещают две спальни, две ванные комнаты и просторное помещение с кухней, гостиной и столовой. В квартире также есть тренажерный зал и хранилище для вина. Особенностью комнат служат потолки высотой почти в пять метров.

В ноябре 2020 года в Нью-Йорке на продажу выставили дом героев Николь Кидман и Хью Гранта из американского драматического сериала «Отыграть назад». Владельцы захотели получить за объект почти 30 миллионов долларов (на тот момент более 2,2 миллиарда рублей).