Лидер знаменитой британской рок-группы избавился от дома в рекордные сроки

Лидер британской рок-группы The Who Пит Таунсенд продал дом меньше чем за две недели

Лидер знаменитой британской рок-группы The Who Пит Таунсенд продал свой легендарный особняк в Лондоне. Музыкант избавился от недвижимости в рекордные сроки — покупатель нашелся менее чем за две недели после появления лота на рынке, сообщает сайт Mansion Global.

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Особняк в престижном районе Ричмонд выставили на продажу в конце июня 2021 года. Здание 1775 года считается одним из старейших в стране и находится под защитой профильной организации. Таунсенд выручил от продажи 15 миллионов фунтов стерлингов (более 1,5 миллиарда рублей). Музыкант владел им с 1996 года. Среди бывших хозяев также числится гитарист группы The Rolling Stones Ронни Вуд. Имя нового собственника не раскрывается.

Дом занимает площадь почти в 790 квадратных метров, внутри располагаются шесть спален, кухня, рабочий кабинет, гостиная, зимний сад, студия звукозаписи и бассейн с видом на реку Темзу. Особенностями дизайна служат роскошная лепнина и балочные конструкции на потолке.

В апреле 2021 года свое владение в рекордные сроки продал создатель известного телесериала «Ривердэйл» Роберто Агирре-Сакаса. Дом расположен в районе Николс Каньон, в Лос-Анджелесе. Сценаристу понадобилось два дня, чтобы найти покупателя. Агирре-Сакаса сделал скидку и выручил от продажи 2,3 миллиона долларов (на тот момент более 175,7 миллиона рублей).