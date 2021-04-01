Создатель «Ривердэйла» избавился от дома за два дня

Американский сценарист и создатель известного телесериала «Ривердэйл» Роберто Агирре-Сакаса (Roberto Aguirre-Sacasa) избавился от своего дома в одном из районов Лос-Анджелеса. Продюсеру удалось найти покупателя за два дня. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Недавно Агирре-Сакаса окончательно оформил сделку. Он выставил объект на продажу в феврале 2021 года и планировал выручить за него 2,4 миллиона долларов (более 183 миллионов рублей). Однако, найдя покупателя за два дня, сценарист снизил цену до 2,3 миллиона долларов (более 175,7 миллиона рублей). Имя нового владельца осталось неизвестно, его интересы представляла компания Douglas Elliman.

Поместье расположено в районе Николс Каньон на Голливудских холмах. Его построили в 1920-х годах в испанском стиле, а почти 70 лет спустя оно было признано архитектурным памятником города. Внутри располагаются три спальни, рабочий кабинет, ванные комнаты и кухня, совмещенная с гостиной и столовой. На участке есть бассейн и внутренний двор. Интерьер выполнен в светлых тонах с использованием натуральных материалов.

В ноябре 2020 года в рекордные сроки от своего поместья в американском городе Гринуич штата Коннектикут избавились модельер, основатель одноименного бренда Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger) и его жена Ди Оклеппо (Dee Ocleppo). Они нашли покупателя спустя несколько месяцев после публикации объявления о продаже. Супруги выручили от сделки 47,5 миллиона долларов (на тот момент более 3,6 миллиарда рублей).

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