Дом легендарного писателя выставили на продажу за 18 миллионов долларов

В поселении Саг-Харбор в американском штате Нью-Йорк выставили на продажу дом, некогда принадлежавший легендарному писателю Джону Стейнбеку. Имение оценили в 17,9 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей), сообщает The New York Times.

По данным издания, автор трагической повести «О мышах и людях» регулярно проводил в доме на Лонг-Айленде летние каникулы, занимаясь творческой деятельностью и рыболовством. Особняк в последний раз перепродавали более чем 60 лет назад.

Стейнбек приобрел дом в 1955 году, будучи в браке со своей третьей женой Элейн Андерсон — американской актрисой и театральной деятельницей. Писатель называл имение «мое маленькое место для рыбалки» (my little fishing place). После его смерти в 1968 году и кончиной Элейн в 2003-м между семьями бывших супругов развернулась нешуточная борьба за их имущество, в том числе за особняк в Саг-Харбор.

Продажей имения занимается агентство Sotheby’s International Realty. Главный дом стоит на берегу залива Гардинера в Атлантическом океане. Также на участке есть «писательский дом» площадью всего 9 квадратных метров и 11-метровый гостевой коттедж.

Племянник Стейнбека Кларк Коверт рассказал The New York Times, что в детстве часто приезжал погостить к знаменитому дяде. Но в последние годы дом в Саг-Харбор почти не использовался. «После смерти тети Элейн и моей мамы не осталось причин, чтобы приезжать сюда», — посетовал он.

Стейнбек в 1962 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Среди наиболее известных его работ — романы и повести «Гроздья гнева», «К востоку от рая», «О мышах и людях», «Зима тревоги нашей». В 1947 году Стейнбек приехал в СССР вместе с известным фотографом Робертом Капой. Вместе они посетили Москву, Киев, Тбилиси и другие города, став одними из первых американцев, побывавшими во многих уголках Союза.

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