Донателла Версаче обзавелась особняком с 20 спальнями и 12 ванными

Итальянский модельер Донателла Версаче приобрела виллу на озере Маджоре (Северная Италия). Об этом сообщает онлайн-издание о недвижимости Mansion Global.

По информации издания, стоимость сделки составила порядка 4,8 миллиона евро (около 350 миллионов рублей), ее сопровождала брокерская компания Engel & Völkers. Речь идет о вилле площадью 15 тысяч квадратных метров на участке с бассейном, садами и футбольным полем. В доме 20 спален и 12 ванных комнат.

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Ранее в здании размещался отель, где гостили многие знаменитые постояльцы, включая мультипликатора Уолта Диснея и лауреата Нобелевской премии по литературе 1975 года Эудженио Монтале. Новая недвижимость Донателлы Версаче знаменита своим историческим камином, который украшен автографами культовых писателей двадцатого века — Эрнеста Хемингуэя и Томаса Манна, которые также останавливались в гостинице.

Особняк, как пишет издание, находится неподалеку от виллы Gianni's Grand Como, которой владел брат Донателлы, застреленный в 1997 году модельер Джанни Версаче. В 2008 году владельцем итальянской виллы Джанни Версаче стал российский ресторатор Аркадий Новиков.

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