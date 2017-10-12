Тайные архивы Версаче раскроют в годовщину его убийства

Ведущий английский бренд винтажной одежды класса люкс William Vintage совместно с магазином Farfetch представят 500 эксклюзивных моделей из архивов Джанни Версаче в годовщину двадцатилетия со дня его смерти. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-платформы, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 12 октября.

Одежда будет доступна также в онлайн-магазине William Vintage и во флагмане бренда в Лондоне. Коллекция, представленная William Vintage, состоит из более чем 500 моделей и охватывает 20 лет творчества Версаче, от первых работ 1977-го и до последней коллекции сезона осень-зима 1997 года.

Фото: William Vintage 1 /6

«Наследие Версаче соединяет в себе моду, музыку, кино, искусство, весь мир поп-культуры. Его творения излучали силу, уверенность, красоту. Одевая самых влиятельных и знаменитых женщин, Версаче создал глобальную модную империю, и именно он считается создателем феномена "супермоделей"», — рассказали в компании.

Дом моды Versace основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997-м бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.