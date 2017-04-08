Рики Мартин сыграет любовника Джанни Версаче

Певец Рики Мартин снимется в криминальном сериале «Американская история преступлений». Он сыграет бойфренда кутюрье Джанни Версаче, стилиста Антонио Д'Амико (Antonio D’Amico). Об этом сообщает портал Deadline.

В сезоне, посвященном убийству модельера, 10 серий. Помимо Мартина, в нем снимутся Эдгар Рамирес, Даррен Крисс и Пенелопа Крус. Последняя сыграет сестру модельера Донателлу, которая возглавила модный дом после смерти брата.

«Американская история преступлений» — сериал-антология, основанный на реальных событиях. Каждый сезон посвящен одному резонансному делу. Первый рассказывает об убийстве, совершенном спортсменом О. Джеем Симпсоном, ставшем поворотной точкой в истории американского правосудия. Второй, еще не вышедший, рассказывает о последствиях урагана «Катрина».

45-летний Мартин продал более 70 миллионов копий своих альбомов. У него есть и актерский опыт: он играл Мариуса в бродвейском мюзикле «Отверженные», озвучивал мультфильмы, а также исполнял небольшие роли в фильмах и сериалах.

Джанни Версаче был убит в июле 1997 года серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Мотив преступления не был установлен, Кьюненен через несколько дней после убийства покончил с собой.