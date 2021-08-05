Лидер Maroon 5 отказался от роскоши в новом доме

Вокалист и лидер группы Maroon 5 Адам Левин (Adam Levine) и его супруга Бехати Принслу (Behati Prinsloo) показали новое жилище в районе Вестсайд Лос-Анджелеса (Калифорния, США) и удивили фанатов скромностью и простотой дизайна. Пара суперзвезд вместе с двумя маленькими детьми отказалась от роскоши и лишних предметов мебели в пользу естественности. Фото и видео с экскурсией по дому популярной семьи опубликовали в журнале Architectural Digest.

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Американский певец не так давно переехал с женой и двумя дочерьми Дасти (4 года) и Джио (3 года) в новый дом из роскошного особняка в Беверли-Хиллз. Семья долго мечтала об уютном месте, где мало машин и не чувствствуется городская суета. «Нам не нужен был изысканный дом. В этом месте привлекло то, что оно показалось домашним», — пояснил фронтмен Maroon 5.

Несмотря на минималистичный ремонт, лишенный всякой «рок-н-ролльности», свойственной музыканту, в доме есть все необходимое — просторная кухня, большие туалеты и спальни, сауна и даже кинотеатр. В одной из комнат оборудована музыкальная студия, а на заднем дворе есть тренажерный зал, студия для йоги, бассейн. Оригинальными достопримечательностями жилища являются большая коллекция кроссовок музыканта и кушетка от дизайнера Рика Оуэнса в гардеробной.

Левин подметил, что их дом стал идеальным убежищем на время пандемии. Предыдущими владельцами собственности были Бен Аффлек (Ben Affleck) и Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner).

Особняк вокалиста Maroon 5 в Беверли-Хиллз в 2019 году выкупила у певца популярная американская актриса и ведущая Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) вместе со своей супругой Поршей де Росси (Portia de Rossi) за 42,5 миллиона долларов. Зимой 2021 года пара заявила, что продает дом, но уже за 53,5 миллиона долларов, чтобы компенсировать свои траты на ремонт.