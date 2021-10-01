Угрозу американским свиньям увидели в мигрантах

Власти США приступили к жесткому контролю потока нелегальных мигрантов из Доминиканской республики на западном побережье Пуэрто-Рико, увидев в них угрозу для животноводства. В республике впервые за 30 лет произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Bloomberg.

Несмотря на то что ближайшая американская свиноводческая ферма располагается в 350 километрах от Пуэрто-Рико, в штате Айова, власти обеспокоены тем, что вспышка вируса на Карибском острове может привести к запрету на экспорт всех продуктов из американской свинины. «Это не только проблема Пуэрто-Рико, это проблема всех Штатов», — говорит министр сельского хозяйства Пуэрто-Рико Рамон Гонсалес. США являются вторым крупнейшим после Китая производителем свинины, оборот американского экспорта мяса оценивается в 7,7 миллиарда долларов.

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США уже прекратили импорт свинины из Гаити и Доминиканской Республики. Также власти остановили ввоз любой свиной продукции из Пуэрто-Рико на материковую часть страны. Морские порты и аэропорты на американском острове были усилены дополнительным контролем пропуска и патрулями. Однако маршруты незаконного проникновения мигрантов сложнее отследить, говорит представитель таможни и погранслужбы Джеффри Киньонес.

«Это, наверное, самая страшная болезнь свиней. Они практически истекают кровью», — отмечает главный ветеринар Национального совета производителей свиней Лиз Вагстром. Болезнь убивает животных в течение десяти дней. По словам эксперта, АЧС страшна тем, что как такового лечения для нее не существует. Учитывая высокую скорость распространения, одним из средств борьбы с ней является массовый убой всего поголовья. В 2021 году в Доминиканской Республике уже убили более 65,7 тысячи свиней, пытаясь избежать распространения чумы.

В настоящее время вирус присутствует в 50 странах Африки, Европы и Азии. В том же Китае вспышка африканской свиной чумы впервые произошла в 2018 году, с тех пор крупнейший разводчик свиней до сих пор борется с повторными случаями болезни.

