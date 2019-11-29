Свинину признали угрозой китайской экономике

Из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) и массового забоя скота, который привел к существенному росту цен на продукт, инфляция в Китае достигла 3,8 процента. Это стало максимумом с января 2012 года и угрожает росту экономики КНР, особенно на фоне торговой войны с США, пишет Bloomberg.

В ноябре цены на свинину в Китае оказались на 30 процентов выше, чем годом ранее. Такая ситуация сложилась в тот момент, когда Центробанк КНР пытается смягчить денежно-кредитную политику и усилить внутренний спрос.

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Между тем ожидать скорейшего улучшения ситуации не приходится. В последнее время в соседнем Вьетнаме из-за заболевания пришлось забить шесть миллионов свиней, что наверняка скажется на статистике и ценах в следующие месяцы.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в Индии, где резко подорожал лук. Из-за этого инфляция в октябре поднялась выше четырех процентов впервые за 15 месяцев. Рост стоимости лука в прошлые годы вызывал социальные волнения.

По данным ООН, мировые цены на продовольствие в октябре этого года увеличивались максимально быстрыми темпами более чем за два года. Эта ситуация ударила по карману бедных потребителей, но центробанки развивающихся стран, занятые проблемой слабого роста экономики, пока не пытаются сдержать инфляцию. Тем не менее эксперты не исключают, что им придется пойти на это при повышении цен на нефть, резком обрушении курса доллара или погодных катаклизмах.

В октябре стало известно, что на фоне проблем со свининой китайские компании на фоне дефицита свинины начали думать о закупках в США. Китай является главным потребителем свинины в мире, но АЧС заставила фермеров забить 40 процентов поголовья животных. Дефицит в этом году оценивается на уровне 10 миллионов тонн.

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