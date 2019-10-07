В Китае вырастили свинью размером с медведя

Свинью весом 500 килограммов вырастили на ферме в провинции Гуанси на юге Китая, пишет Bloomberg. Так ее владелец пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Азии.

Издание называет владельца фермы Пан Цуна одним из примеров того, как китайские бизнесмены пытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Обычный средний вес свиней, выращиваемых на убой, — 125 килограммов. Но в последнее время фермеры сильнее откармливают животных, стремясь получить из них больше мяса. В итоге их вес может превышать 175 килограммов и даже достигать 200.

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Однако одна свинья на ферме Пан Цуна весит намного больше. Работники фермы сравнивают ее с белым медведем. Пан Цун задался целью вырастить стадо максимально крупных свиней. Некоторых из них он рассчитывает продать за 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов), что в три раза превышает средний ежемесячный располагаемый доход (остающийся после уплаты обязательных платежей) в столице провинции Гуанси, городе Наньнине.

Цена на свинину резко поднялась из-за ее дефицита, который случился после того, как поголовье свиней в Китае сократилось на 40 процентов на фоне вспышки африканской чумы свиней во многих азиатских странах, среди которых, помимо Китая, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Филиппины, Мьянма, Южная Корея, КНДР, Отдельные вспышки были также зафиксированы в Восточной Европе.

Китай является крупнейшим мировым потребителем свинины. Из-за сложившегося дефицита китайские компании вынуждены были начать закупки у американских поставщиков, несмотря на продолжающуюся торговую войну. Ожидается, что до конца года их объем составит 100 тысяч тонн.

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