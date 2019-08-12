Крупнейшая в истории эпидемия животных добралась до Европы

Африканская чума свиней, эпидемия которой поразила Китай, Вьетнам и другие страны Азии, добралась до Восточной Европы, пишет Bloomberg.

Сербия сообщила о первых случаях заражения, спустя всего несколько недель после Словакии. Согласно данным, собранным правительством США, наблюдалось также «явное увеличение» числа случаев заражения в Румынии, Польше и Болгарии.

Кроме того, в отчетах Общеевропейской ветеринарной службы говорится, что в Эстонии и Латвии были зафиксированы десятки случаев выявления африканской чумы, но лишь у диких кабанов.

Хотя большинство затронутых стран региона не являются основными производителями свинины, они остаются в непосредственной близости от ключевых экспортеров на Западе. Так, Филиппины недавно запретили свинину из Германии, утверждая, что партия была смешана с польскими поставками.

Вирус африканской чумы свиней впервые зафиксирован в Китае в прошлом году. Эксперты полагают, что речь может идти об угрозе глобального масштаба, поскольку в КНР сосредоточено порядка половины мирового поголовья свиней.

К концу июня 2019-го в Азии (включая Китай, Вьетнам, Тайвань, Северную и Южную Корею, Камбоджу и Монголию) в результате эпидемии погибли более трех миллионов животных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!