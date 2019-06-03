Голодные личинки поставили под угрозу сельское хозяйство по всему миру

Стремительно распространяющиеся по миру вредители разоряют фермеров и могут привести к голоду, сообщает Bloomberg.

Речь идет о насекомом кукурузная листовая совка (Spodoptera frugiperda), чьи личинки начали распространяться из Америки в Африку и Азию. Прозванные за прожорливость «карманными монстрами», они пожирают 186 видов растений, включая рис, кукурузу, овощи, хлопок, пшеницу, соевые бобы и сахарный тростник.

В скором времени вредители могут захватить Европу, Австралию и Юго-Восточную Азию. Отмечается, что за первые три года с тех пор, как насекомое распространилось в Африке, фермеры потеряли 13,3 миллиарда долларов.

За ночь вредитель может пролетать до 100 километров, прожорливые личинки способны снизить урожай кукурузы до 50 процентов. Насекомые впервые были замечены в Африке в 2016 году, сейчас они присутствуют во всех странах континента к югу от Сахары.

Недавно вредители начали распространяться в Китае, что может подорвать местное сельское хозяйство. Продвигаясь от южной границы Китая, Кукурузная листовая совка по состоянию на конец мая повредила 90 тысяч гектаров с посевами зерна в 15 провинциях. В июле 2018 года вредителей уже видели в Индии и Йемене. К январю они достигли Бангладеш, Мьянмы, Шри-Ланки, Таиланда и Китая.

Параллельно насекомые продвигаются на север Америки. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, существует высокая вероятность, что вредители захватят основные сельскохозяйственные районы страны, поскольку у фермеров, как правило, нет денег на эффективную борьбу с прожорливыми насекомыми. На фоне вспышки африканской чумы у свиней и торговой войны это может привести к перебоям с поставками продовольствия.

Также допускается дальнейшее продвижение в Европу, но здесь гусеницы задержатся в наиболее жарких районах Испании, Италии и Греции, поскольку плохо переносят низкие температуры.

В ноябре прошлого года сообщалось, что американские фермеры уже пострадали от торговой войны, после того как Китай ввел ответные 25-процентные пошлины на некоторые американские товары. Импорт из США стал невыгоден для китайских покупателей. В результате американцы не могут продать выращенные соевые бобы и вынуждены искать способы хранить их до лучших времен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!