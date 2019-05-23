Доля овощей с нитратами в России увеличилась

Роспотребнадзор констатировал рост в полтора раз доли овощей с нитратами в России в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, в 2018 году в четырех процентах плодоовощной продукции была превышена норма по содержанию нитратов. В 2017 году это было 2,2 процента. «Наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов», — отметили в организации.

Также эксперты Роспотребнадзора отобрали 25 образцов огурцов, помидоров и картофеля, продающихся в Москве в сетевых магазинах, на рынках и ярмарках выходного дня: короткоплодные гладкие, а также длинноплодные и короткоплодные пупырчатые огурцы, помидоры сливовидные, черри и «бычье сердце», картофель из Тамбовской, Липецкой областей и Краснодарского края. Ни в одном из этих образцов нитратов не выявили.

Нитраты используются в сельском хозяйстве для ускоренного созревания продукции. В небольших количествах они свободно выводятся из организма, в больших образуют опасные вещества и провоцируют кислородное голодание и другие отклонения в функциях организма.

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