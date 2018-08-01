В России не нашли ни одного спелого арбуза

Роскачество завершило первый этап исследования ранних арбузов и не нашло ни одной спелой ягоды. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

По словам экспертов, массовая доля сухого вещества в спелом арбузе должна быть не менее 11 процентов. Так, средняя сладость арбуза составляет 11-12 процентов, а высокая — 14 процентов. Однако по итогам испытаний выяснилось, что ни один ранний арбуз не достиг даже минимального показателя зрелости.

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Для исследовании эксперты закупили арбузы в разных точках продаж: в супермаркете, на рынке, на развалах и с машин у дороги. Наиболее спелыми оказались ягоды с развала (процент сухого вещества оказался равен 10,8 процента) и из машины (9,5 процента). Самыми не спелыми были арбузы из супермаркетов (девять процентов).

Также ягоды проверили по 174 показателям безопасности и качества, из них 148 – показатели наличия пестицидов. Испытания показали, что ни один из тестируемых образцов не содержал повышенную норму нитратов, с повышенным содержанием пестицидов оказался только один арбуз.

Ранее Роскачество подготовило рекомендации для граждан о том, как не ошибиться с выбором при покупке.

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