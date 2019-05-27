На поддержку подмосковных аграриев выделят более 400 миллионов рублей

Власти Московской области выделят почти 450 миллионов рублей на поддержку аграриев в этом году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 27 мая.

«Сумма грантовой поддержки уложится где-то в 40 грантов. Эти гранты выделят на поддержку начинающих фермеров, на развитие животноводческих ферм, материально-технической базы кооперативов и на поддержку производителей сыра», — сказал Разин.

По его словам, размер грантовой поддержки за последние несколько лет заметно вырос. Всего с 2012 года на развитие фермерских хозяйств было выделено более миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил вклад аграриев в развитие экономики. По его словам, сельское хозяйство имеет первостепенное значение для благосостояния области.