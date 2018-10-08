Четыре подмосковных сыровара получили правительственные гранты

Гранты на общую сумму 100 миллионов рублей предоставили четырем подмосковным сыроварам, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 8 октября.
«Поддержка сыроварам предоставлена в целях строительства модульных сыроварен в Пушкинском, Ногинском муниципальных районах, городских округах Можайский и Шаховская», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Он уточнил, отбор проводился среди восьми конкурсантов. Максимальный размер гранта составляет 35 миллионов рублей. «Общая проектная мощность сыроварен — 600 тонн сыра в год», — заключил Разин.
В середине июня сообщалось, что Московская область заняла второе место по производству сыра в России после Алтайского края.
Власти заинтересованы в развитии сырных производств на территории региона. Прошлой осенью подмосковное правительство анонсировало создание кластера компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. По словам губернатора Андрея Воробьева, проект позволит привлечь новых инвесторов и открыть большое количество рабочих мест. Ранее глава региона заявил, что сельское хозяйство обеспечивает экономический рост, поэтому власти намерены развивать и поддерживать начинания местных аграриев.