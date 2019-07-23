Вирус-убийца вынудил любителей мяса сменить диету

Из-за эпидемии африканской чумы свиней, которая поразила Китай, цены на мясо подскочили и вынудили крупнейшего в мире потребителя мяса искать альтернативные источники пропитания. Страна бьет рекорды по импорту свинины и одновременно засматривается на говядину, сообщает агентство Bloomberg.

В июне 2019-го КНР побила рекорд по импорту: покупки свинины за рубежом увеличились в июне на 63 процента (до 160,5 тысячи тонн) по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то что для человека вирус безопасен, любители мяса решили пересмотреть свои вкусовые предпочтения в пользу говядины, указывает агентство. Этим мясом китайцев обеспечивает Австралия (спрос со стороны Китая повысил экспорт до 1,16 миллиона тонн, поставки выросли на 55 процентов), еще одним источником стала Южная Америка. Например, Бразилия в первом полугодии 2019-го экспортировала в Китай в среднем 24 тысячи тонн в месяц. Если власти Китая согласуют поставки еще с двух десятков бразильских предприятий, экспорт увеличится до 70 тысяч тонн ежемесячно.

Материалы по теме Мясо по-бразильски Чем для российского рынка обернется скандал с некачественной южноамериканской говядиной

Вирус африканской чумы свиней впервые зафиксирован в Китае в прошлом году. Эксперты полагают, что речь может идти об угрозе глобального масштаба, поскольку в КНР сосредоточено порядка половины мирового поголовья свиней. К концу июня 2019-го в Азии (включая Китай, Вьетнам, Тайвань, Северную и Южную Корею, Камбоджу и Монголию) в результате эпидемии погибли более трех миллионов животных.

С июля АЧС поразила две фермы в китайской провинции Гуанси, еще один очаг инфекции зафиксировали на ферме в провинции Сычуань. По данным министерства сельского хозяйства страны, поголовье свиней сократилось более чем на четверть (26 процентов) с 2018-го, число племенных свиноматок уменьшилось на 27 процентов.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь, которая обладает очень высокой способностью передаваться. Она безвредна для человека, но смертельно опасна для животных. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного поголовья. Лекарства пока нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!