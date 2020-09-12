Китай запретил импорт мяса из Германии после выявления африканской чумы свиней

Власти Китая ввели запрет на прямой и непрямой импорт свинины из Германии после выявления там случая африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в субботу, 12 сентября, заявление Главного таможенного управления и Министерства сельского хозяйства Китая.

«10 сентября Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о выявлении первого в стране случая африканской чумы свиней у дикой свиньи в федеральной земле Бранденбург в Германии. В целях предотвращения ввоза заболевания запрещается прямой и непрямой импорт из Германии свиней, кабанов и продукции из свинины», — говорится в документе.

Новые меры вступили в силу с момента публикации заявления. Отмечается, что продукция, которую направили в Китай из Германии после принятия новых правил, должна быть возвращена и уничтожена. При этом товар, отправленный в КНР до публикации документа, должен пройти усиленный таможенный контроль и карантин.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь, которая обладает очень высокой способностью к распространению. Она безвредна для человека, но смертельно опасна для животных. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного поголовья. Лекарства от инфекции пока нет.

В июле России оказались не нужны иностранные свиньи. Среди причин эксперты называют повышение привлекательности азиатских рынков для мировых экспортеров. Кроме того, с этого года в России начали действовать 25-процентные пошлины на ввоз мяса.