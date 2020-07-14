В российском регионе выявлена вспышка африканской чумы свиней

В Кировском районе Приморья введен карантин из-за выявленного очага инфицирования африканской чумы свиней. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Вспышка заболевания была обнаружена в селах Степановка и Марьяновка. Отмечается, что в настоящее время ветеринарными врачами проводятся мероприятия по предотвращению заболевания – дезинфекция хозяйств в частном секторе.

В январе сообщалось, что цены на мясо в России могут взлететь из-за эпидемии африканской чумы свиней. Эксперты связывают риск с распространением эпидемии в Китае — главном потребителе свинины в мире. Дело в том, что с 2018 года болезнь сократила поголовье свиней в этой стране как минимум вдвое.

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